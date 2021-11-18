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Факты / Украина / Политика

Депутат Кива сдал наградное оружие

Анастасия Гевко редактор ленты
Ківа

Депутат Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива сдал оружие, которым его наградил экс-глава МВД Арсен Аваков

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как уточняется, 18 ноября Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение.

Глава МВД Украины Денис Монастырский 16 ноября подписал приказ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие.

Напомним, в 2016 году на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом АПС калибра 9 мм. 

Причиной награждения указали особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, а также проявленные при этом честь и доблесть.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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