Депутат Кива сдал наградное оружие

Депутат Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива сдал оружие, которым его наградил экс-глава МВД Арсен Аваков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как уточняется, 18 ноября Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение.

Глава МВД Украины Денис Монастырский 16 ноября подписал приказ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие.

Напомним, в 2016 году на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом АПС калибра 9 мм.

Причиной награждения указали особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, а также проявленные при этом честь и доблесть.