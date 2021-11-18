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Депутат Ківа здав нагородну зброю

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ківа

Депутат Верховної Ради від Опозиційної платформи – За життя Ілля Ківа здав два пістолети, якими його нагородив екс-голова МВС Арсен Аваков.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Як уточнюється, 18 листопада Ілля Ківа здав Glock-19 та АПС, а також дозволи на їхнє зберігання.

Глава МВС України Денис Монастирський 16 листопада підписав наказ, яким позбавив Іллю Ківу права на нагородну зброю.

Нагадаємо, у 2016 році на той момент міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Ківу пістолетом АПС калібру 9 мм.

Причиною нагородження вказали особливі заслуги у захисті конституційного права і свободи людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов’язку, а також продемонстровані при цьому честь і доблесть.

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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