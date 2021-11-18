Россия своими действиями пытается уничтожить Нормандский формат, направленный на урегулирование ситуации на Донбассе, поскольку не заинтересована в его развитии.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом он прокомментировал обнародование Москвой дипломатической переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии – Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Дипломатическую переписку накануне обнародовало МИД России. Там объяснили такой шаг тем, что официальная позиция Москвы относительно Нормандского формата якобы регулярно искажается.

Дмитрий Кулеба расценил такой шаг РФ как попытку уничтожить Нормандский формат.

– По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в Нормандском формате… Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Ну и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заверил, что Украина вместе с Францией и Германией не позволят уничтожить Нормандский формат и будут работать над тем, чтобы привлечь РФ в переговорный процесс.

– Я могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегой, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками, – отметил Кулеба.

Министр напомнил, что единственной альтернативой дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе являются военные действия. Поэтому нужно сохранить Нормандский формат и двигаться путем выполнения Минских договоренностей.

Нормандский формат – это встречи лидеров или глав МИД Украины, Франции, Германии и России, на которых обсуждается вопрос о вооруженной агрессии РФ против Украины.

В октябре в пресс-службе президента Франции проинформировали, что в ближайшие недели планируется встреча на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Тем не менее, она так и не состоялась, поскольку Россия не выразила готовность провести такую встречу.