Росія своїми діями намагається знищити Нормандський формат, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки не зацікавлена в його розвитку.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він прокоментував оприлюднення Москвою дипломатичного листування міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з очільниками МЗС Франції та Німеччини – Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Дипломатичну переписку напередодні оприлюднило МЗС Росії. Там пояснили такий крок тим, що офіційна позиція Москви щодо Нормандського формату начебто регулярно спотворюється.

Дмитро Кулеба розцінив такий крок РФ як спробу знищити Нормандський формат.

– З приводу публікації дипломатичного листування, яке відбувається у Нормандському форматі… Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. Ну і, безумовно, підриває залишки довіри до себе, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС запевнив, що Україна разом із Францією та Німеччиною не дозволять знищити Нормандський формат та працюватимуть над тим, аби таки залучити РФ до переговорного процесу.

– Я можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити Нормандський формат чужими руками, – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що єдиною альтернативою дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі є військові дії. А тому потрібно зберегти Нормандський формат та рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей.

Нормандський формат – це зустрічі лідерів або голів МЗС України, Франції, Німеччини та Росії, на яких обговорюється питання збройної агресії РФ проти України.

У жовтні в прес-службі президента Франції поінформували, що протягом найближчих тижнів планується зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Проте вона так і не відбулася, оскільки Росія не висловила готовність провести таку зустріч.