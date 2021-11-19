У п’ятницю, 19 листопада, Верховна Рада України заслухає доповідь членів Кабінету міністрів щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні на тлі міграційної кризи.

Засідання ВР традиційно стартує о 10:00. Після реєстрації нардепів розпочнеться година запитань до уряду.

Її темою цього разу буде: стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидія потенційній кризі з нелегальними мігрантами. Депутати, зокрема, заслухають міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Далі народні обранці перейдуть до розгляду низки законодавчих ініціатив у першому та другому читаннях.

Так, у другому читанні нардепи повинні розглянути антитютюновий законопроект № 4358 (Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну).

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України запропоновано проект закону № 3637 Про віртуальні активи (спрямований на легалізацію ринку криптовалют в Україні).

У першому читанні нардепи повинні розглянути законопроекти:

• про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (президентський законопроект № 6104);

• про встановлення нового свята – Дня Української Державності (проект президента № 5864);

• про вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);

• про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності (№ 5877);

• про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України (законопроект Кабінету міністрів № 4664);

• про сприяння розвитку територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (№ 5379).

До розгляду в другому читанні запропоновано законопроекти:

• про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також про оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (№ 4564);

• про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);

• про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831);

• про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів (№ 3881);

• про конституційну процедуру (№ 4533);

• про врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період заходів, спрямованих на запобігання поширенню Covid-19 (№ 4220).

Крім того, нардепи розглянуть постанову про звернення Верховної Ради до уряду з приводу створення Державної служби України у справах дітей (це має бути центральний орган виконавчої влади в сфері захисту прав дітей).

Народні обранці також повинні присудити щорічну премію Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (за 2021 рік).

Є в порядку денному Ради й низка постанов про зміну меж та перейменування населених пунктів України.

Також до розгляду включено кілька законопроектів про ратифікацію договорів і про вихід з угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).