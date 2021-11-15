Верховная Рада Украины в пятницу, 19 ноября, заслушает Кабинет министров по поводу ситуации на украинской границе на фоне миграционного кризиса.

Такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций. Членов Кабмина заслушают во время традиционного часа вопросов к правительству.

Сначала вице-спикер Елена Кондратюк предложила заслушать 19 ноября министра внутренних дел Дениса Монастырского. Она напомнила, что на границе Польши, Литвы и Латвии сейчас наблюдается гибридная агрессия – так называемый миграционный кризис, угрожающий и нашей стране.

– Мы видим серьезную эскалацию вокруг нашей границы тоже… Самый главный вопрос – это готовность нашей границы в этих трудных условиях, в которых сейчас находятся наши пограничники. Мы знаем, что более тысячи километров нашей общей границы с Беларусью незащищены. Я предлагаю заслушать в пятницу министра внутренних дел Украины, поскольку пограничная служба относится к его ведению, — отметила Кондратюк.

Затем прозвучало предложение, кроме главы МВД, также заслушать министра обороны Алексея Резникова.

В конце концов, спикер ВР Руслан Стефанчук предложил заслушать в пятницу, 19 ноября, отчет представителей правительства о состоянии охраны украинско-белорусской границы на фоне угрозы наплыва мигрантов.

– Предложение такое: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Беларусью и противодействии потенциальной угрозе на государственной границе Украины с нелегальными мигрантами, – объявил Стефанчук.

Участники согласительного совета фракций поддержали это предложение.

Что известно о миграционном кризисе на границе?

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков отправились на границу Польши. Они не раз пытались штурмовать его.

Из-за этих событий Варшава объявила о боевой готовности на границе.

14 ноября стало известно, что белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке атаки на границу Польши.

Из-за миграционного кризиса Украина усиливает охрану на государственной границе с Беларусью. Будут дополнительно привлечены 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

Кроме того, в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация обострится.