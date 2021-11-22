Росія не хоче, щоб працював Нормандський формат, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі. А тому Москва висуває до інших учасників перемовин – України, Франції та Німеччини – неприйнятні умови.

Про це розповів в ефірі одного з українських телеканалів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Москва вимагає, щоб Київ погодився на прямий діалог з ОРДЛО, а роль РФ розглядалася лише як посередника.

Кулеба уточнив, що це базова проблема, яка не дозволяє рухатися вперед у питанні врегулювання збройного конфлікту на Сході України.

– Лавров (голова МЗС РФ, – Ред.) стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював. Тактично це забезпечується через висування неприйнятних вимог до Німеччини, Франції та України. Наприклад, визнайте, що це конфлікт між Україною і так званими “ДНР” та “ЛНР”, забудьте про роль Росії. У РФ в цьому конфлікті лише роль посередника з врегулювання… Росія постійно наполягає, що лише в разі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом можна рухатися вперед, – зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що прямий діалог між Києвом і представниками окупованих Росією територій Донбасу фактично означатиме “індульгенцію” для РФ.

Кулеба уточнив, що Франція і Німеччина не підтримують таку позицію Москви. За словами очільника МЗС, у Парижі та Берліні називають її неприйнятною та такою, що не відповідає реальності, адже роль Росії як сторони збройного конфлікту на Донбасі зафіксована.

– Франція та Німеччина дійсно захищають позиції, які базуються на цінностях, а також на інтересах безпеки Європи та України. Нічого в тому, що вони пишуть міністру Лаврову, не суперечить позиції України та не послаблює її, – заявив Кулеба.

Нормандський формат – це зустрічі щодо питання збройної агресії РФ проти України. В них беруть участь лідери або голови МЗС України, Франції, Німеччини та Росії.

У жовтні цього року в прес-службі президента Франції анонсували зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Але вона так і не відбулася через позицію Росії, яка не висловила готовність взяти в ній участь.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю каналу ICTV, що те, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у Нормандському форматі, залежить від РФ.