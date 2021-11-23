В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием.

Эту информацию в комментарии Фактам ICTV подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Послание президента будет посвящено ситуации внутри Украины и на международной арене.

– Обращение будет посвящено положению вещей внутри страны и нашему положению на международной арене, – рассказал Никифоров.

Глава фракции Голос Ярослав Железняк, в свою очередь, обнародовал в Telegram-канале документ-предложение президента Украины, направленное спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

– Предлагаю заслушать на пленарном заседании ВР 1 декабря 2021 года послание президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, — говорится в этом документе.

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