У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із посланням.

Цю інформацію в коментарі Фактам ICTV підтвердив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

Послання президента буде присвячене ситуації всередині України та на міжнародній арені.

– Звернення буде присвячене стану речей всередині країни та нашому становищу на міжнародній арені, – розповів Никифоров.

Голова фракції Голос Ярослав Железняк, своєю чергою, оприлюднив у Telegram-каналі документ-пропозицію президента України, направлену спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

– Пропоную заслухати на пленарному засіданні ВР 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України, – йдеться в цьому документі.

Згідно зі статтею 106 Конституції України, президент щороку звертається до парламенту з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Минулого року глава держави виступив із таким зверненням у Верховній Раді 20 жовтня. Тоді він окреслив стратегічні напрямки розвитку нашої країни.

Джерело: Ярослав Железняк