Нужно оживить процесс: Кулеба о необходимости встречи нормандской четверки

Украина, Франция и Германия продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в нормандском формате, чтобы найти политико-дипломатическое решение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что лидеры стран нормандской четверки должны сесть за стол переговоров.

— Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран нормандского формата, чтобы оживить процесс мирного урегулирования. Россия, Украина, Германия и Франция должны сесть за стол переговоров. Желательно на уровне лидеров стран, – подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сделали ряд предложений президенту России Владимиру Путину с приглашением провести саммит нормандского формата.

Но российская сторона так и не согласилась ни на саммит, ни на встречу министров иностранных дел.

Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не хочет, чтобы работал нормандский формат, направленный на урегулирование ситуации на Донбассе.

Поэтому Москва выдвигает другим участникам переговоров – Украине, Франции и Германии – неприемлемые условия.