Потрібно оживити процес: Кулеба про необхідність зустрічі нормандської четвірки

Україна, Франція та Німеччина продовжують наполягати на необхідності проведення зустрічей у нормандському форматі, щоб знайти політико-дипломатичне вирішення ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що лідери країн нормандської четвірки повинні сісти за стіл переговорів.

– Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн нормандського формату задля того, щоб оживити процес мирного врегулювання. Росія, Україна, Німеччина та Франція мають сісти за стіл переговорів. Бажано на рівні лідерів країн, – зауважив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зробили низку пропозицій президенту Росії Володимиру Путіну із запрошенням провести саміт нормандського формату.

Але російська сторона так і не погодилася ані на саміт, ані на зустріч міністрів закордонних справ.

Напередодні Дмитро Кулеба заявив: Росія не хоче, щоб працював нормандський формат, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі.

Тому Москва висуває до інших учасників перемовин – України, Франції та Німеччини – неприйнятні умови.