Государственное бюро расследований будет вызывать на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве спецоперации с задержанием вагнеровцев.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Произойдет это, говорит глава бюро расследований, в ближайшие дни, как только представители возглавляемого им ведомства получат “определенную информацию” от коллег из правоохранительных органов.

– Господина Ермака на допрос будем приглашать, о чем он сообщит общество лично или это сделаем мы, если будет такой запрос, – сказал Алексей Сухачев.

На вопрос о том, причастен ли Андрей Ермак к срыву спецоперации, и. о. директора ГБР ответил, что по состоянию на сегодня ни одного факта или доказательства этого следствие не получало.

Рассказал Алексей Сухачев также, будут ли приглашать на допрос главу государства.

– Следователь имеет право допросить любого человека независимо от того, какой статус он имеет в стране и обществе. Если будет необходимость, следователь воспользуется предоставленным ему правом и вызовет президента Украины на допрос, – лаконично заметил он.

19 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба заявил, что не получал письменного указания от президента Украины о переносе спецоперации по задержанию вагнеровцев.

По его словам, такую информацию ему и заместителю главы СБУ Руслану Баранецкому передал глава Офиса президента.

Заявление бывший глава разведки сделал после того, как 17 ноября 2021 года журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider опубликовали расследование о спецоперации Украины по задержанию более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Вагнеровцев должны были задержать 25 июля 2020 года, экстренно посадив на территории Украины самолет, в котором они должны были следовать из Беларуси в Турцию.

Однако 23 июля 2020 года в Офисе президента решили перенести операцию на неделю. Формальной причиной было стремление не сорвать режим прекращения огня, который вступал в силу 27 июля.

Однако сесть на самолет боевики не успели, потому что на рассвете 29 июля их задержал спецназ группы Альфа КГБ Беларуси.

Несмотря на запрос Украины об экстрадиции наемников 14 августа передали российской стороне.