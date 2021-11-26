Державне бюро розслідувань викликатиме на допит главу Офісу президента Андрія Єрмака в справі про зрив спецоперації із затриманням вагнерівців.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Відбудеться це, каже очільник бюро розслідувань, найближчими днями, щойно представники очолюваного ним відомства отримають “певну інформацію” від колег із правоохоронних органів.

– Пана Єрмака на допит запрошуватимемо, про що він повідомить суспільство особисто або це зробимо ми, якщо буде такий запит, – сказав Олексій Сухачов.

На запитання про те, чи причетний Андрій Єрмак до зриву спецоперації, в. о. директора ДБР відповів, що станом на сьогодні жодного факту та доказу цього слідство не отримувало.

Розповів Олексій Сухачов також, чи запрошуватимуть на допит главу держави.

– Слідчий має право допитати будь-яку особу незалежно від того, який статус вона має в країні та суспільстві. Якщо буде необхідність, слідчий скористується наданим йому правом та викличе президента України на допит, – лаконічно зауважив він.

19 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба заявив, що не отримував письмової вказівки від президента України про перенесення спецоперації із затримання вагнерівців.

За його словами, таку інформацію йому та заступникові голови СБУ Руслану Баранецькому передав очільник Офісу президента.

Заяву колишній очільник розвідки зробив після того, як 17 листопада 2021 року журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider оприлюднили розслідування про спецоперацію України із затримання понад 30 бойовиків російської Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході України.

Вагнерівців мали затримати 25 липня 2020 року, екстрено посадивши на території України літак, у якому вони мали прямувати із Білорусі до Туреччини.

Однак 23 липня 2020 року в Офісі президента вирішили перенести операцію на тиждень. Формальною причиною було прагнення не зірвати режим припинення вогню, який набував чинності 27 липня.

Проте сісти на літак бойовики не встигли, тому що на світанку 29 липня їх затримав спецназ групи Альфа КДБ Білорусі.

Попри запит України про екстрадицію найманців 14 серпня передали російській стороні.