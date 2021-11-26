Владимир Зеленский подчеркнул, что только время определит, каким он был президентом Украины. Глава государства во время пресс-конференции 26 ноября также рассказал, доволен ли он президентством.

— Я доволен отдельными вещами. Я не знаю, гордиться ли ими — я это пойму, когда уже буду человеком почтенного возраста. Это было зря (сделано, — Ред.) или нет, верно ли мы делали что-то и был ли я нормальным президентом. Я не говорю, что я должен быть лучшим в мире – не бывает идеальных людей, – сказал он.

Глава государства добавил, что то, был ли он достойным президентом своего государства и избравшего его народа, он поймет “по отношению людей” к нему в ближайшее время.

Во время пресс-конференции Зеленский также рассказал, планирует ли он идти на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.

Он также отметил, что при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на следующие выборы, он сначала будет советоваться со своими детьми.