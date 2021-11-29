Регулярная демонстрация Российской Федерацией своего военного потенциала призвана сорвать евроатлантические стремления Украины.

Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне рабочей поездки в Брюссель, передает пресс-служба правительства.

По его словам, наращивание российского военного потенциала у границ Украины — один из инструментов политики Кремля.

— Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины, – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Кремль заинтересован в дестабилизации не только Украины, но и всего Евросоюза, а также государств-членов НАТО.

Кроме того, РФ также постоянно использует и другие инструменты гибридной войны против Украины и стран Запада, включая кибератаки и кампании по дезинформации населения.

— Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита голубого топлива через Украину — ярко подтверждают этот тезис, — отметил глава украинского правительства.

Шмыгаль добавил, что во вторник, 30 ноября, он проведет в Брюсселе ряд встреч с руководством ЕС, на которых также будут присутствовать главы правительств Грузии и Молдовы.

Кремль стремится сорвать евроатлантические стремления Украины — Шмыгаль / 2 фотографии

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным препятствием для полноценного членства Украины в ЕС и НАТО является тот факт, что часть государств до сих пор смотрят на нашу страну сквозь призму собственных отношений с РФ.

По его словам, вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО – лишь вопрос времени.

Кулеба добавил, что наша страна является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества.