Регулярна демонстрація Російською Федерацією свого військового потенціалу має зірвати євроатлантичні прагнення України.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні робочої поїздки до Брюсселя, передає прес-служба уряду.

За його словами, нарощування російського військового потенціалу біля кордонів України є одним із інструментів політики Кремля.

– Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Кремль зацікавлений у дестабілізації не лише України, а й усього Євросоюзу, а також держав-членів НАТО.

Крім того, РФ також постійно використовує й інші інструменти гібридної війни проти України та країн Заходу, зокрема кібератаки та кампанії з дезінформації населення.

– Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту блакитного палива через Україну яскраво підтверджують цю тезу, – зазначив голова українського уряду.

Шмигаль додав, що у вівторок, 30 листопада, він проведе в Брюсселі низку зустрічей з керівництвом ЄС, на яких також будуть присутні очільники урядів Грузії та Молдови.

Кремль прагне зірвати євроатлантичні прагнення України – Шмигаль / 2 фотографии

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для повноцінного членства України в ЄС та НАТО є той факт, що частина держав досі дивиться на нашу країну крізь призму власних стосунків із РФ.

За його словами, вступ України як до ЄС, так і до НАТО – лише питання часу.

Кулеба додав, що наша країна є природною частиною європейської та євроатлантичної спільноти.