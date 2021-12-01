Служба безопасности Украины должна через несколько недель обнародовать новые факты по подготовке к государственному перевороту в нашей стране.

Об этом рассказал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Давайте предоставим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что всех нас ждут интересные новости, — подчеркнул Арахамия, однако уточнять, о чем именно идет речь, не захотел.

Как известно, 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский объявил, что получил данные о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря.

Он заверил, что есть аудиозаписи, где представители России и Украины обсуждают вовлечение в переворот бизнесмена Рината Ахметова. При этом на записях голоса самого Ахметова нет.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в Украине серьезная армия, а потому никаких разговоров о путче (перевороте с привлечением военных) быть не может.

29 ноября в Службе безопасности Украины проинформировали, что расследуют производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий, направленных на захват государственной власти, о чем заявлял президент Зеленский.

Речь идет о ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: Слуга народа