Служба безпеки України повинна за декілька тижнів оприлюднити нові факти в справі щодо підготовки до державного перевороту в нашій країні.

Про це розповів під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Давайте надамо декілька тижнів Службі безпеки України. Я думаю, що на нас усіх чекають цікаві новини, – наголосив Арахамія, проте уточнювати, про що саме йдеться, не захотів.

Як відомо, 26 листопада під час пре-конференції президент Володимир Зеленський оголосив, що отримав дані про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня.

Він запевнив, що є аудіозаписи, де представники Росії та України обговорюють залучення до перевороту бізнесмена Ріната Ахметова. При цьому на записах голосу самого Ахметова немає.

Водночас Зеленський наголосив, що в Україні серйозна армія, а тому жодних розмов про путч (переворот із залученням військових) бути не може.

29 листопада в Службі безпеки України поінформували, що розслідують провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що заявляв президент Зеленський.

Йдеться про ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Джерело: Слуга народу