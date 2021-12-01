Выступление Зеленского в Верховной Раде: онлайн-трансляция

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Пленарное заседание парламента начнется в 10:00 с речи президента.

Глава государства выступит с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Трансляция выступления Зеленского в Верховной Раде

1 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть ряд важных законодательных инициатив. После выступления Зеленского депутаты вернутся к работе в обычном режиме.

В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №2863 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

В повестке дня Верховной Рады также будут законы, касающиеся судебной реформы. Это законопроект №5158, предусматривающий усовершенствование отбора и подготовки прокуроров. Также депутаты рассмотрят закон №4229 о передаче Высшему совету правосудия полномочий по конкурсам на должности судей местных судов.

Повестку дня заседания Рады 1 декабря 2021 года смотрите в материале.

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