Послы G7 призывают Украину как можно быстрее завершить избрание руководителя САП

Послы стран G7 призвали конкурсную комиссию немедленно устранить все факторы, которые стали причиной задержки в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 2 декабря.

По словам дипломатов, независимые антикоррупционные институты, в том числе САП, необходимы для процветания Украины.

Как объяснили послы, назначение нового главы Специальной антикоррупционной прокуратуры должно уменьшить вредное влияние олигархов на экономическую и политическую сферы.

Напомним, в Украине нет главы САП с 2020 года, когда уволился предыдущий руководитель Назар Холодницкий. Временно его обязанности выполнял Максим Грищук.

В январе 2021 году стартовал конкурсный отбор на должность нового главы САП, на участие в котором подали заявки 111 человек. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, к настоящему моменту в конкурсе остались лишь два кандидата.

Недавно Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз тоже потребовали от комиссии как можно скорее решить этот вопрос.

Источник: Twitter G7