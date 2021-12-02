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Факты / Украина / Политика

Послы G7 призывают Украину как можно быстрее завершить избрание руководителя САП

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
G7

Послы стран G7 призвали конкурсную комиссию немедленно устранить все факторы, которые стали причиной задержки в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 2 декабря.

По словам дипломатов, независимые антикоррупционные институты, в том числе САП, необходимы для процветания Украины.

Как объяснили послы, назначение нового главы Специальной антикоррупционной прокуратуры должно уменьшить вредное влияние олигархов на экономическую и политическую сферы.

Напомним, в Украине нет главы САП с 2020 года, когда уволился предыдущий руководитель Назар Холодницкий. Временно его обязанности выполнял Максим Грищук.

В январе 2021 году стартовал конкурсный отбор на должность нового главы САП, на участие в котором подали заявки 111 человек. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, к настоящему моменту в конкурсе остались лишь два кандидата.

Недавно Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз тоже потребовали от комиссии как можно скорее решить этот вопрос.

Источник: Twitter G7

Фото: Depositphotos

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