Венедиктова назвала причину задержки назначения главы САП

Сложно назвать только одну причину, по которой затянулось избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое заявление в комментарии журналистам сделала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Процесс затянулся. На сегодняшний день, комиссия плохо собирается. Причиной является то, что она не может это сделать. Причем, мы действительно находимся на финальной стадии, – сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, с человеческой точки зрения она понимает проблемы с конкурсной комиссией. Венедиктова отметила, что 2 декабря должно состояться заседание комиссии, которая назначит дату собеседования.

На сегодняшний день в конкурсе на пост главы САП осталось всего два кандидата. Оба они являются сотрудниками правоохранительных органов.

По прогнозу генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, возможно, будет назначен уже в начале января.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал задержку назначения руководителя САП.

Он призвал членов конкурсной комиссии выполнить работу, поскольку так и не услышал от них адекватный объяснений затягивания процесса.

Этим также были разочарованы Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, отметив, что это подрывает работу антикоррупционных органов.