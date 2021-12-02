Посли G7 закликають Україну якнайшвидше завершити обрання керівника САП

Посли країн G7 закликали конкурсну комісію негайно усунути всі фактори, які спричинили затримку в призначенні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідну заяву було оприлюднено у четвер, 2 грудня.

За словами дипломатів, незалежні антикорупційні інститути, зокрема САП, необхідні для процвітання України.

Як пояснили посли, призначення нового голови Спеціальної антикорупційної прокуратури має зменшити шкідливий вплив олігархів на економічну та політичну сфери.

Нагадаємо, в Україні немає керівника САП із 2020 року, коли звільнився попередній очільник Назар Холодницький. Тимчасово його обов’язки виконував Максим Грищук.

У січні 2021 року стартував конкурсний відбір на посаду нового голови САП, на участь у якому подали заявки 111 осіб. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, зараз у конкурсі залишилися лише два кандидати.

Нещодавно Сполучені Штати Америки та Європейський Союз також зажадали від комісії якнайшвидше вирішити це питання.

Источник: Twitter G7