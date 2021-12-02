Венедіктова назвала причину затримки призначення керівника САП

Складно назвати лише одну причину, через яку затягнулося обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таку заяву в коментарі журналістам зробила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Процес затягнувся. На сьогодні комісія погано збирається. Причиною є те, що вона не може цього зробити. Причому, ми дійсно перебуваємо на фінальній стадії, – сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, з людського погляду вона розуміє проблеми з конкурсною комісією. Венедіктова зазначила, що 2 грудня має відбутися засідання комісії, яка призначить дату співбесіди.

На сьогодні у конкурсі на посаду керівника САП залишилося лише два кандидати. Обидва вони є правоохоронцями.

За прогнозом генпрокурора України, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можливо, буде призначено вже на початку січня.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський розкритикував затримку призначення керівника САП.

Він закликав членів конкурсної комісії виконати роботу, оскільки так і не почув від них адекватних пояснень затягування процесу.

Цим також були розчаровані Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.