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Факты / Украина / Политика

Венецианская комиссия перенесла на январь рассмотрение закона об олигархах

Марта Бондаренко редактор ленты
зеленський володимир

Венецианская комиссия, орган Совета Европы по конституционному праву, перенесла на январь 2022 года рассмотрение законопроекта об олигархах.

По словам представительницы Верховной Рады в Конституционном суде, народного депутата от Слуги народа Ольги Совгири, рассмотрение вопроса о предоставлении заключения относительно антиолигархического закона запланировано на вторую половину января 2022 года.

— Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по Закону Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), на следующую пленарную сессию комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года, – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что комиссия даст заключение по срочной процедуре.

Ранее рассмотрение этого вопроса планировалось 10-11 декабря этого года — на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Инициатором законопроекта об олигархах является президент Владимир Зеленский.

1 июля парламент принял этот документ в первом чтении. В сессионном зале, вопреки регламенту, не рассматривались альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции Украины, ведь нарушает права и свободы человека. Затем документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии для получения экспертного заключения.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, нардепы проголосовали за законопроект. Почти все поправки, которые были внесены в законопроект, Рада не поддержала.

4 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах. 5 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: Ольга Совгиря

Фото: Офис президента

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