Венецианская комиссия, орган Совета Европы по конституционному праву, перенесла на январь 2022 года рассмотрение законопроекта об олигархах.

По словам представительницы Верховной Рады в Конституционном суде, народного депутата от Слуги народа Ольги Совгири, рассмотрение вопроса о предоставлении заключения относительно антиолигархического закона запланировано на вторую половину января 2022 года.

— Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по Закону Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), на следующую пленарную сессию комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года, – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что комиссия даст заключение по срочной процедуре.

Ранее рассмотрение этого вопроса планировалось 10-11 декабря этого года — на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Инициатором законопроекта об олигархах является президент Владимир Зеленский.

1 июля парламент принял этот документ в первом чтении. В сессионном зале, вопреки регламенту, не рассматривались альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции Украины, ведь нарушает права и свободы человека. Затем документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии для получения экспертного заключения.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, нардепы проголосовали за законопроект. Почти все поправки, которые были внесены в законопроект, Рада не поддержала.

4 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах. 5 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: Ольга Совгиря