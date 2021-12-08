Венеційська комісія, орган Ради Європи з питань конституційного права, перенесла на січень 2022 року розгляд законопроєкту про олігархів.

За словами представниці Верховної Ради у Конституційному суді, народної депутатки від Слуги народу Ольги Совгирі, розгляд питання про надання висновку щодо антиолігархічного закону заплановано на другу половину січня 2022 року.

– Бюро Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо Закону України Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), на наступну пленарну сесію комісії, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року, – зазначила нардепка.

Вона наголосила, що комісія надасть висновок за терміновою процедурою.

Раніше розгляд цього питання планували 10-11 грудня цього року – на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Ініціатором законопроекту про олігархів був президент Володимир Зеленський.

1 липня парламент ухвалив цей документ у першому читанні. У сесійній залі, всупереч регламенту, не розглядалися альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсменка Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції України, адже порушує права та свободи людини. Після документ надали на розгляд Венеційської комісії задля отримання експертного висновку.

23 вересня, не дочекавшись висновку комісії, нардепи проголосували за законопроект. Майже усі поправки, які внесли до законопроекту, Рада не підтримала.

4 листопада голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про олігархів. 5 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ольга Совгиря