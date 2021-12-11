Канада сделает все, чтобы не допустить вторжения РФ в Украину – замглавы МИД

Канада неизменно поддерживает Украину и использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы не допустить полномасштабного вторжения Российской Федерации и обострение конфликта на Донбассе.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Канады Сандра МакКардел на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Сеником, передает пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

Сеник также обсудил с МакКарделл двустороннюю повестку дня, включая политическую, безопасную и торговую сферы.

Особое внимание собеседники уделили угрозе эскалации насилия со стороны РФ и конкретные шаги по пакету мер по сдерживанию Москвы от дальнейшей агрессии.

Кроме того, также речь зашла о координации следующих шагов по подготовке к новому этапу переговоров с Ираном относительно наказания виновных и установлению справедливости для жертв самолета PS752 и их родственников.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Кремль не имеет права вето на вступление в НАТО Украины, Грузии, либо какой-бы то ни было еще страны.

При этом, по его словам, члены НАТО готовы обсуждать вопросы, которые вызывают у Кремля обеспокоенность.

Таким образом Столтенберг отреагировал на требование Москвы отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором была признана перспектива членства в Альянсе Украины и Грузии.