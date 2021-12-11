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Канада зробить все, щоб не допустити вторгнення РФ в Україну – заступник глави МЗС

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Канада зробить все, щоб не допустити вторгнення РФ в Україну – заступник глави МЗС

Канада незмінно підтримує Україну та використовує всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб не допустити повномасштабного вторгнення Російської Федерації та загострення конфлікту на Донбасі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ Канади Сандра МакКардел під час зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Сеником, передає прес-служба українського дипломатичного відомства.

Сенік також обговорив з МакКарделл двосторонній порядок денний, включаючи політичну, безпекову та торговельну сфери.

Особливу увагу співрозмовники приділили загрозі ескалації насильства з боку РФ та конкретні кроки щодо пакету заходів із стримування Москви від подальшої агресії.

Крім того, також мова зайшла про координацію наступних кроків щодо підготовки до нового етапу переговорів з Іраном щодо покарання винних та встановлення справедливості для жертв літака PS752 та їхніх родичів.

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Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що Кремль не має права вето на вступ до НАТО України, Грузії або будь-якої ще країни.

При цьому, за його словами, члени НАТО готові обговорювати питання, що викликають у Кремля занепокоєння.

Таким чином, Столтенберг відреагував на вимогу Москви відкликати рішення Бухарестського саміту 2008 року, на якому було визнано перспективу членства в Альянсі України та Грузії.

Джерело: МЗС

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