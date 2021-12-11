Помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками наращивание Россией военной мощи на украинской границе.

– Помощница госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке Нормандского формата, – говорится в сообщении.

После этого, как уточняется, Донфрид отправится в Брюссель (Бельгия).

С 15 по 16 декабря она проведет консультации с союзниками из НАТО, а также партнерами Европейского союза по усилиям по поиску дипломатического решения.

Источник: Госдеп США

Фото: Госдеп США