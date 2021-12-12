Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего скандал на блокпосту.

Реакция главы государства на инцидент появилась в его официальном Telegram-акаунте.

– На инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что существование любого демократического государства невозможно без равенства между людьми. По словам Зеленского, это касается и должностных лиц, занимающих определенные государственные должности.

– Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что любое лицо, независимо от должности и социального статуса, должно корректно реагировать на законные требования представителей полиции.

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