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Факты / Украина / Политика

Скандал на блокпосту: Зеленский призвал Кабмин уволить Гогилашвили

Юлия Соколова редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего скандал на блокпосту.

Реакция главы государства на инцидент появилась в его официальном Telegram-акаунте.

– На инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что существование любого демократического государства невозможно без равенства между людьми. По словам Зеленского, это касается и должностных лиц, занимающих определенные государственные должности.

– Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что любое лицо, независимо от должности и социального статуса, должно корректно реагировать на законные требования представителей полиции.

Пост Володимира Зеленського

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