Скандал на блокпосту: Зеленський закликав Кабмін звільнити Гогілашвілі

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпосту.

Реакція глави держави на інцидент з’явилася в його офіційному Telegram-акаунті.

– На інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що існування будь-якої демократичної держави неможливе без рівності між людьми. За словами Зеленського, це стосується й посадовців, які обіймають певні державні посади.

– Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що будь-яка особа, незалежно від посади та соціального статусу, повинна коректно реагувати на законні вимоги представників поліції.

Що відомо про інцидент із Гогілашвілі?

Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал через некоректну поведінку під час перевірки на блок-посту в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Так, у мережі з’явилося відео, як заступник голови МВС Гогіашвілі на одному з блокпостів у зоні ООС (в Донецькій області) посперечався із правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

Гогіашвілі в грубій формі обурювався, що він уже три роки перебуває на посаді заступника міністра, а його не впізнали підлеглі та зупинили автомобіль для перевірки документів. Заступник міністра також заявив, що “запам’ятав” поліцейських, які перевіряли документи.

Через цей інцидент міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення Гогілашвілі від посади – на час проведення дисциплінарного провадження, під час якого мають бути встановлені всі обставини інциденту.

Згодом сам Олександр Гогілашвілі вибачився за свою поведінку, заявив, що поводився занадто емоційно, та пообіцяв сприяти об’єктивному розслідуванню інциденту.

Джерело: Telegram Володимира Зеленського