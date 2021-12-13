Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Его увольнения требовал президент Владимир Зеленский после инцидента, который произошел с участием Гогилашвили на въезде в Донецкую область.

10 декабря в соцсетях появилось видео, где фигурирует Александр Гогиашвили. На кадрах видно, что он пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов.

Полицейские, остановившие его машину, попросили предоставить документы для проверки. Но Гогиашвили в грубой форме начал спорить с ними. Больше всего его возмутило то, что никто из работников блокпоста не узнал замглавы МВД в лицо.

Но правоохранители действовали по инструкции, поэтому отказались пропускать Гогилашвили, поскольку тот не предоставил все необходимые документы.

В ответ на это мужчина начал ругаться. Позже Гогилашвили признал, что вел себя слишком эмоционально.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение своего заместителя. По его словам, он инициировал проведение дисциплинарного производства, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В то же время президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили после скандала на блокпосте.

Фото: Александр Гогилашвили