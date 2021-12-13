В случае организации всеукраинского референдума по статусу Донбасса и Крыма он будет проходить только на подконтрольных украинским властям территориях.

Об этом рассказал во время брифинга спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он напомнил, что референдум всеукраинский, а потому в нем должна участвовать вся Украина, а не отдельно взятая территория.

– Все вопросы, которые решаются в Украине, это вопросы Украины – не отдельно временно оккупированных территорий, не Крыма, не Донбасса. Это вопрос всей Украины. И потому абсолютно логично, что если эти вопросы будут подниматься, мнение по ним должна выражать вся Украина. В том числе и люди, вынужденные покинуть временно оккупированные территории, АР Крым. Их мнение тоже будет учтено, — отметил Стефанчук.

В то же время, спикер заверил, что в случае проведения референдума жители временно оккупированных Донбасса и Крыма смогут приехать и проголосовать на подконтрольных властям Украины территориях.

– В законе о референдуме предусмотрена возможность установления соответствующих округов для людей, оставшихся на тех территориях: что они могут приехать на подконтрольную властям Украины территорию и проголосовать за то или иное решение… Сепаратизма в государстве не будет. Не будет так, что только одна территория Украины будет решать судьбу Украины. Это вопрос всеукраинского референдума, — подчеркнул Стефанчук, отвечая на вопрос о возможности голосования жителей оккупированных территорий.

Он уточнил, что проводить референдумы по всей Украине можно будет только после деоккупации Крыма и Донбасса.

Спикер ВР также подчеркнул, что единственный человек, виновный в оккупации части Украины – это президент России Владимир Путин, и об этом нужно четко говорить.

На днях президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности проведения референдума по Донбассу, Крыму, а также прекращению войны. Он отметил: по таким важным вопросам нужно будет советоваться с обществом.

В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

В настоящее время в Украине проводится работа над законопроектом о местных референдумах.