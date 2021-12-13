У випадку організації всеукраїнського референдуму щодо статусу Донбасу та Криму він проходитиме лише на підконтрольних українській владі територіях.

Про це розповів під час брифінгу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він нагадав, що референдум є всеукраїнським, а тому в ньому повинна брати участь уся Україна, а не окремо взята територія.

– Всі питання, які вирішуються в Україні, це питання України – не окремо тимчасово окупованих територій, не Криму, не Донбасу. Це питання всієї України. І тому абсолютно логічно, що якщо ці питання будуть ставитися, думку щодо них повинна висловлювати вся Україна. Зокрема і люди, які були вимушені залишити тимчасово окуповані території, АР Крим. Їхня думка теж буде врахована, – зазначив Стефанчук.

Водночас спікер запевнив, що в разі проведення референдуму мешканці тимчасово окупованих Донбасу та Криму зможуть приїхати та проголосувати на підконтрольних владі України територіях.

– У законі про референдум передбачена можливість встановлення відповідних округів для людей, які залишилися на тих територіях: що вони можуть приїхати на підконтрольну владі України територію і проголосувати за те чи інше рішення… Сепаратизму в державі не буде. Не буде так, що лише одна територія України буде вирішувати долю України. Це питання всеукраїнського референдуму, – наголосив Стефанчук, відповідаючи на запитання щодо можливості голосування жителів окупованих територій.

Він уточнив, що проводити референдуми по всій Україні можна буде лише після деокупації Криму та Донбасу.

Спікер ВР також наголосив, що єдина людина, яка винна в окупації частини України – це президент Росії Володимир Путін, і про це потрібно чітко говорити.

Днями президент України Володимир Зеленський не виключив можливості проведення референдуму щодо Донбасу, Криму, а також припинення війни. Він зазначив: щодо таких важливих питань потрібно буде радитися із суспільством.

У січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум.

Наразі ж в Україні здійснюється робота над законопроектом про місцеві референдуми.