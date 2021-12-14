На сайті Верховної Ради зареєстрували проект закону №6422 щодо відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна задля будівництва доріг.

Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкт має на меті законодавчо урегулювати питання відведення земельних ділянок для будівництва та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури.

Як зазначає автор законопроекту, наразі терміни ухвалення рішень про викуп ділянок і нерухомості є доволі тривалими, так само як і терміни розгляду адміністративних позовів про примусове відчуження цих об’єктів для суспільних потреб.

Ухвалення цього законопроекту дасть змогу значно спростити розгляд позовних проваджень.

– Для прикладу, Харківський апеляційний адмінсуд понад рік розглядав справу … про примусове відчуження однієї із земельних ділянок для будівництва обходу с. Покровська Багачка Полтавської області. Півтора року Харківський апеляційний адмінсуд розглядав також справу про примусове відчуження суспільної необхідності земельної ділянки площею 3,7100 га, – йдеться у пояснювальній записці.

Також до прикладу наводиться те, що будівництво київської великої кільцевої автомобільної дороги відкладається через те, що в зоні будівництва є ділянки, які перебувають у приватній власності.

Раніше повідомлялося, що за 2021 рік в Україні було відновлено 5 тис. кілометрів доріг та близько 300 інших об’єктів інфраструктури.

Заступник голови Державної агенції автомобільних доріг України (Укравтодор) Андрій Івко повідомляв, що в Україні збудують близько 200 км цементобетонних доріг. Здебільшого – на півдні країни.