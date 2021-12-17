Порошенко пытались вручить повестку на допрос, но он сел в авто и уехал – ГБР

Следователи Госбюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос, но он проигнорировал их, сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

– Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи ГБР совместно со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля из временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям так называемых ДНР/ЛНР группой граждан Украины.

Речь идет об обвинении в финансировании терроризма (часть первая и часть третья ст. 258-5), государственной измене (части 1 ст. 111) и создании террористической организации (часть 1 ст. 258-3).

– В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже поставлено в известность о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики, – уточнили в Госбюро.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что АП времен Петра Порошенко “могла играть ключевую роль” в организации поставок угля из ОРДЛО.

Подобное заявление также сделал глава СБУ Иван Баканов.

В рамках данного производства 12 ноября ГБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Его вызывали на допрос по данному делу, после чего суд дал разрешение на задержание Демчишина.

Напомним, 8 октября о подозрении по данному делу сообщили нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Суд избрал ему меру пресечения в виде нахождения под личным обязательством до 31 декабря.