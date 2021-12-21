Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал объявление подозрения пятому президенту, народному депутату от фракции Европейская солидарность Петру Порошенко.

– Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он как раз является одной из них. Поэтому пусть разбирается суд и правоохранительные органы, – отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

20 декабря пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Его подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

Следствие считает, что Петр Порошенко своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик.

Поскольку, по словам правоохранителей, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Петр Порошенко, будучи на должности президента, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР на поставку угля были расторгнуты.

А затем по требованию представителей РФ он якобы организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий.