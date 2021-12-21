Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошення підозри п’ятому президенту, народному депутату від фракції Європейська солідарність Петру Порошенку.

– Я не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Він якраз є однією із них. Тому нехай розбирається суд і правоохоронні органи, – зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

20 грудня п’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Його підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Слідство вважає, що Петро Порошенко своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Оскільки, за словами правоохоронців, зібрані докази вказують на те, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР на постачання вугілля були розірвані.

А потім на вимогу представників РФ він начебто організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій.