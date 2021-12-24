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Факты / Украина / Политика

Галущенко сообщил, сколько газа сосредоточено в хранилищах

Татьяна Забожко редактор ленты
герман галущенко

По состоянию на 24 декабря запасы газа в Украине составляют более 14,5 млрд кубов.

Об этом во время пресс-конференции 24 декабря сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ведомства, такого объема достаточно для прохождения отопительного сезона 2021-2022.

– НАК Нафтогаз имеет ресурсы. В случае необходимости будет увеличен объем импорта, – отметил министр энергетики.

Напомним, что к середине декабря в газохранилищах было сосредоточено более 15 млрд кубов газа, а перед началом отопительного сезона – 18,6 млрд кубов.

Обычно отопительные сезоны 2011-2019 годов Украина начинала с 17,9 млрд кубометров.

Как заверил во время заседания правительства 15 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль, запасов газа и угля Украине хватит для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

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Фото: УНИАН

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