Станом на 24 грудня запаси газу в Україні становлять понад 14,5 млрд кубів.

Про це під час прес-конференції 24 грудня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника відомства, такого обсягу достатньо для проходження опалювального сезону 2021-2022.

– НАК Нафтогаз має ресурси. У разі необхідності буде збільшено обсяг імпорту, – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, що на середину грудня в газосховищах було зосереджено понад 15 млрд кубів газу, а перед початком опалювального сезону – 18,6 млрд кубів.

Зазвичай опалювальні сезони 2011-2019 років Україна починала з 17,9 млрд кубометрів.

Як запевнив під час засідання уряду 15 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, запасів газу та вугілля Україні вистачить для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.