Комісії з обрання керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури знову не вдалося набрати достатньо голосів, щоб обрати голову відомства.

Зокрема для затвердження результатів комісії не вистачило голосів. При цьому голова комісії – депутатка від фракції За майбутнє Катерина Коваль сказала, що необхідне узгодження з Офісом генпрокурора низки питань.

Наприклад – про те, чи є у кандидатів допуск до держтаємниці.

Цю ж причину у комісії називали три дні тому, 21 грудня.

Раніше було оприлюднено результати обрання за підсумками співбесід. Так, детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокуратури Андрій Синюк – 229 балів.

До цього Окружний адмінсуд Києва направив комісії рішення про відміну порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на главу САП, після чого співбесіди продовжилися.

У суді повідомили, що констатували наявність прогалини в законі щодо особи, яка уповноважена визначати порядок проведення конкурсу на призначення адмінпосад у САП.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що сподівається, що керівника САП вдасться обрати до кінця 2021 року.

Згідно з меморандумом між МВФ та Україною, главу САП потрібно було обрати до грудня цього року.

Фото: САП