Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что против него возбуждено уголовное производство. Народного избранника подозревают в государственной измене по ст.111 УКУ.

По словам депутата, ему якобы инкриминируют создание “русского мира”.

— Если информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 УКУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли? – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Сейчас Евгений Шевченко является внефракционным депутатом. В мае его исключили из фракции партии Слуга народа.

Дело в том, что Шевченко в апреле 2021 года уехал на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Слуге народу сообщили, что визит являлся собственной инициативой нардепа. Его не посылала в Беларусь ни фракция, ни Офис президента, ни Министерство иностранных дел.

Сам Шевченко объяснил, что имеет право на отношения с представителями других стран. В результате депутаты собрали необходимое количество подписей за исключение Евгения Шевченко из Слуги народа.

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