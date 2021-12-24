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Факты / Украина / Политика

Нардеп Шевченко заявил, что против него открыли производство за государственную измену

Людмила Богданова редактор ленты
Євген шевченко, слуга народу

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что против него возбуждено уголовное производство. Народного избранника подозревают в государственной измене по ст.111 УКУ.

По словам депутата, ему якобы инкриминируют создание “русского мира”.

— Если информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 УКУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли? – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Сейчас Евгений Шевченко является внефракционным депутатом. В мае его исключили из фракции партии Слуга народа.

Дело в том, что Шевченко в апреле 2021 года уехал на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Слуге народу сообщили, что визит являлся собственной инициативой нардепа. Его не посылала в Беларусь ни фракция, ни Офис президента, ни Министерство иностранных дел.

Сам Шевченко объяснил, что имеет право на отношения с представителями других стран. В результате депутаты собрали необходимое количество подписей за исключение Евгения Шевченко из Слуги народа.

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Фото: УНИАН

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