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Нардеп Шевченко заявив, що проти нього відкрили провадження за державну зраду

Людмила Богданова редакторка стрічки
Євген шевченко, слуга народу

Народний депутат Євген Шевченко заявив, що проти нього відкрили кримінальне провадження. Народного обранця підозрюють у державній зраді за ст.111 ККУ.

За словами депутата, йому нібито інкримінують створення “руского міра”.

– Якщо вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило щодо мене справу за ст.111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так? – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Наразі Євген Шевченко є позафракційним депутатом. У травні його виключили з фракції партії Слуга народу.

Річ у тому, що Шевченко у квітні 2021 року поїхав на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У Слузі народу повідомили, що візит був власною ініціативою нардепа. Його не посилала до Білорусі ні фракція, ні Офіс президента, ні Міністерство закордонних справ.

Сам Шевченко пояснив, що має право на відносини з представниками інших держав. У результаті депутати зібрали необхідну кількість підписів за виключення Євгена Шевченка зі Слуги народу.

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Фото: УНІАН

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