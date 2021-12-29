Жена президента Украины Елена Зеленская ошиблась, говоря о ценах на замороженную рыбу в Украине.

Инцидент произошел 29 декабря во время эфира одного из телеканалов, где первая леди представляла внедрение новых стандартов питания в школах.

Так, рассказывая о блюдах, которые предпочитает ее семья, Елена Зеленская отметила, что покупала килограмм замороженной скумбрии по 8 грн.

– Первое правило – самое простое. Купили простые непереработанные продукты. Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, стоит около 8 грн/кг, – отметила Елена Зеленская.

Впоследствии ошибку первая леди исправила на своей странице в Instagram.

– Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 г. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно утром. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте! – посоветовала жена президента.

Напомним, что два месяца назад, 25 октября, народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко сообщил, что сало на Бессарабском рынке в Киеве можно приобрести за 50-200 грн/кг, а говядину – за 50-70 грн/кг. Однако, если поискать, то можно найти и за 20 грн/кг.

Гречку нардеп покупал и за 12 грн/кг, и за 28 грн/кг.

Источник: Олена Зеленська