Дружина президента України Олена Зеленська помилилась, говорячи про ціни на заморожену рибу в Україні.

Інцидент трапився 29 грудня під час ефіру одного з телеканалів, де перша леді презентувала впровадження нових стандартів харчування в школах.

Так, розповідаючи про страви, яким надає перевагу її родина, Олена Зеленська зазначила, що купувала кілограм замороженої скумбрії за 8 грн.

– Найперше правило – найпростіше. Купили прості неперероблені продукти. Заморожена скумбрія, із якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує близько 8 грн/кг, – зазначила Олена Зеленська.

Згодом помилку перша леді виправила на своїй сторінці в Instagram.

– До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо зранку. А от правильним залишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт. Особливо запечена у фользі з травами. Спробуйте! – порадила дружина президента.

Нагадаємо, що два місяці тому, 25 жовтня, народний депутат України від Слуги народу Микола Тищенко повідомив, що сало на Бессарабському ринку в Києві можна придбати за 50-200 грн/кг, а яловичину – за 50-70 грн/кг. Проте, якщо пошукати, то можна знайти і за 20 грн/кг.

Гречку нардеп купував і за 12 грн/кг, і за 28 грн/кг.

Джерело: Олена Зеленська