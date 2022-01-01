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Факти / Україна / Політика

В Україні запрацював закон про національний спротив

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні запрацював закон про національний спротив

В Україні з 1 січня 2022 року вводиться в дію закон Про основи національного спротиву, який Рада ухвалила в липні 2021 року.

Національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави. У документі прописано розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки українців до національного спротиву.

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Загальне керівництво національним спротивом здійснює Верховний головнокомандувач збройними силами – президент України – через командувача силами то ЗСУ.

В рамках системи тероборони можна створювати добровольчі формування, які можуть використовувати власну мисливську зброю.

Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 1 серпня 2021 року, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

В контексті цього документу народні депутати ухвалили закон №5758, який передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців. Тому тепер вона становитиме 261 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ).

Джерело: Офіс президента

Фото: Міноборони

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