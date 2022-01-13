Путін має глобальний план щодо України – Данілов

Президент РФ Володимир Путін, якщо говорити глобально, хоче відновити радянську імперію, що без України неможливо.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави. Зараз підходить час, коли вони прийняли рішення, що треба українське питання вже вирішувати, – наголосив він.

За його словами, передусім президент РФ прагне внутрішньої дестабілізації в нашій країні, “щоб зробити свою чорну справу”.

– Глобально, у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться, тобто вона може бути, але карликова. Але перш ніж зазіхати на чужий город, Росії треба розібратися із власними величезними проблемами і викликами, – вважає Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що зараз Кремлю складно дестабілізувати ситуацію за рахунок сил, афільованих з РФ після закриття телеканалів, після певних превентивних процедур, тому він робить це за допомогою енергетичного шантажу.

За даними Conflict Intelligence Team, Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Аналітики CIT за останній тиждень зафіксували у соціальних мережах близько 30 відео, які підтверджують це.

Техніка, що перевозиться авттошляхами та залізницею, досить різноманітна: вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню Град та Ураган. Крім того, на відео з Новосибірська помітили, ймовірно, ЗРК Тор або зенітна самохідна установка Шилка.