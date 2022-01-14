Генсек НАТО осудил кибератаки на Украину и анонсировал соглашение о сотрудничестве с Киевом

Североатлантический альянс решительно осуждает кибератаки на правительственные учреждения Украины.

Об этом 14 января заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в ближайшие дни Украина и Альянс подпишут расширенное соглашение о киберсотрудничестве.

Он добавил, что в течение многих лет НАТО тесно сотрудничает с Украиной, помогая нашей стране укреплять киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией с украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности.

— Эксперты НАТО в стране также оказывают поддержку украинским властям на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение о расширенном киберсотрудничестве, включая доступ Украины к информационной платформе НАТО по обмену информацией о вредоносном ПО, — заявил генсекретарь Альянса.

По словам Йенса Столтенберга, решительная политическая и практическая поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться.

Кибератаки на украинские госорганы

Накануне заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора сообщил, что в результате хакерской атаки в ночь на 14 января пострадало около 70 сайтов государственных органов, в частности и сервис Дія.

По его словам, это самая большая кибератака с начала военной агрессии РФ против Украины. В Госспецсвязи подозревают, что к атаке причастна именно Россия.

До этого на протяжении нескольких дней по всей Украине поступали массовые сообщения о минировании школ и торговых центров.

Так, 13 января в Черкассах сообщили о минировании нескольких школ и всех ТРЦ, а в Днепре и Львове приходили сообщения о минировании учебных заведений. Про подобное псевдоминирование сообщалось в ТРЦ Одессы, а также киевских станциях метро и аэропортах.

Источник: NATO