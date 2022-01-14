Генсек НАТО засудив кібератаки на Україну та анонсував угоду про співпрацю з Києвом

Північноатлантичний альянс рішуче засуджує кібератаки на урядові установи України.

Про це 14 січня заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, найближчими днями Україна та Альянс підпишуть розширену угоду про кіберспівпрацю.

Він додав, що протягом багатьох років НАТО тісно співпрацює з Україною, допомагаючи нашій країні зміцнювати кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією з українськими колегами щодо поточної шкідливої ​​кібердіяльності.

– Експерти НАТО в країні також надають підтримку українській владі на місцях. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про розширену кіберспівпрацю, включно з доступом України до інформаційної платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливе ПЗ, – заявив генсекретар Альянсу.

За словами Єнса Столтенберга, рішуча політична та практична підтримка України з боку НАТО триватиме.

Кібератаки на українські держоргани

Напередодні заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора повідомив, що внаслідок атаки хакерів у ніч на 14 січня постраждали близько 70 сайтів державних органів, зокрема і сервіс Дія.

За його словами, це найбільша кібератака з початку воєнної агресії РФ проти України. У Держспецзв’язку підозрюють, що до атаки причетна саме Росія.

До цього протягом кількох днів у всій тУкраїні надходили масові повідомлення про замінування шкіл та торгових центрів.

Так, 13 січня в Черкасах повідомили про мінування кількох шкіл та всіх ТРЦ, а в Дніпрі та Львові надходили повідомлення про мінування навчальних закладів. Про подібне псевдомінування повідомлялося в ТРЦ Одеси, а також київських станціях метро та аеропортах.

Джерело: NATO