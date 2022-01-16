Президент России Владимир Путин в течение длительного времени создает кризисные ситуации в мире, которые потом сам же предлагает решить. При этом остановить его может только язык силы.

Об этом рассказал в интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он ответил на вопрос, как должен реагировать Запад на угрозы президента РФ.

– Путин – мастер нагнетать страхи. С годами сформировалась четкая модель поведения: сначала создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы и кризисы вместе с ним. И, наконец, сам предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы просматривали этот фильм много раз… Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что сила стран Запада заключается в их единстве, и теперь следует работать над реализацией плана по сдерживанию России от дальнейшей агрессии.

В связи с этим Кулеба выразил надежду на сотрудничество с правительством Германии под руководством Олафа Шольца для противодействия российским угрозам – вместе с западными партнерами и союзниками.

– Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности РФ и предотвращении нового масштабного кризиса безопасности Европы, — заявил министр.

Недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай российского вторжения в Украину.

А Сенат США уже обнародовал законопроект о санкциях, которые будут введены против РФ в случае нападения на Украину.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что любая новая военная агрессия России против Украины дорого обойдется Москве.