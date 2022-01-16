Президент Росії Володимир Путін протягом років створює кризові ситуації в світі, які потім сам же й пропонує вирішити. При цьому зупинити його може лише мова сили.

Про це розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він відповів на запитання, як повинен реагувати Захід на погрози президента РФ.

– Путін – майстер нагнітати страхи. З роками сформувалася чітка модель поведінки: спершу він створює проблеми та кризи. Потім він запрошує інших обговорити та вирішити проблеми та кризи разом із ним. І зрештою сам пропонує рішення, які вимагають поступок від опонентів. Ми переглядали цей фільм багато-багато разів. Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили, – наголосив Кулеба.

Він додав, що сила країн Заходу полягає в їхній єдності, і тепер потрібно працювати над реалізацією плану стримування Росії від подальшої агресії.

У зв’язку із цим Кулеба висловив сподівання на співпрацю з урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца для протидії російським загрозам – разом із західними партнерами і союзниками.

– Жодні бізнес-інтереси чи симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності РФ і запобігання новій масштабній кризі безпеки Європи, – заявив міністр.

Нещодавно заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення в Україну.

А Сенат США вже оприлюднив законопроєкт про санкції, які запровадять проти РФ у разі нападу на Україну.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що будь-яка нова військова агресія Росії проти України дорого обійдеться Москві.